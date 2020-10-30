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Общество

Обнаружен новый неожиданный симптом коронавируса

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии в ходе совместных исследований обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

У заразившихся COVID-19 людей может появляться раздражение на пальцах ног, при котором пальцы сильно краснеют. Симптомы схожи с обморожением, это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп.

Специалисты отметили, что у некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев. Однако в большинстве случаев симптом проявляется в легкой форме.

Согласно данным издания, в Международном COVID-19 дерматологическом регистре также были зарегистрированы пациенты с коронавирусом, у которых наблюдались подобные случаи. Примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, причем около 16 процентов из них были госпитализированы.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус продолжает поражать внутренние органы человека после его выздоровления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171385/
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