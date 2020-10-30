В Бишкеке милиционеры нашли ранее пропавшего 23-летнего Ратбека Валиева

Сотрудники Октябрьского РУВД Бишкека накануне вечером нашли ранее пропавшего 23-летнего Ратбека Валиева. Об этом сегодня 24.kg сообщила пресс-секретарь управления Айбарчин Батырбекова.

«Наши сотрудники вели активные поиски, отрабатывали поступающую от граждан информацию. К вечеру они вышли на след пропавшего. Одна из бишкекчанок сообщила, что видела его в районе скотного рынка. Ратбек возвращен матери целым и невредимым. По словам парня, имеющего определенные проблемы со здоровьем, он не помнит, как оказался в той части города. Вышел из дома, потерялся и не смог вернуться обратно», — рассказала Айбарчин Батырбекова.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека

Напомним, 23-летний Ратбек Валиев был объявлен милицией в розыск днем ранее. Вечером 24 октября он вышел из дома на улице Ахунбаева и исчез.