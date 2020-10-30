11:44
USD 81.80
EUR 95.95
RUB 1.04
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В мире заразились 44,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 543 тысячи 254. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 44 миллиона 945 тысяч 80 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 944 тысячи 632), Индии (8 миллионов 40 тысяч 203), Бразилии (5 миллионов 494 тысячи 376), России (1 миллион 570 тысяч 446), Франции (1 миллион 327 тысяч 852), Испании (1 миллион 160 тысяч 83), Аргентине (1 миллион 143 тысячи 800), Колумбии (1 миллион 48 тысяч 55), Великобритании (968 тысяч 456) и Мексике (912 тысяч 811).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 30,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 185 тысяч 514.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 180 тысяч 317. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 25 человек. В том числе в США скончались 228 тысяч 647 человек, Бразилии — 158 тысяч 969, Индии — 120 тысяч 527, Мексике — 90 тысяч 773 и Великобритании — 46 тысяч 45.

В Кыргызстане зарегистрировали 58 тысяч 394 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 111 тысяч 100, Узбекистане — 66 тысяч 392, Таджикистане — 10 тысяч 939.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171366/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
За сутки от коронавируса умерли три человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 425 человек
В КР выявили 596 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 58 394
Как Минздрав увеличивает койки? Сокращает другие службы
Сердечные болезни. Почему в КР от них умирают чаще всего и при чем здесь COVID
COVID-19. В Джалал-Абаде на неопределенный срок закрыли крупные рестораны
Из-за коронавируса доходы швейников снизились на 3,8 миллиарда сомов
Найдена связь между коронавирусом и инсультом
Правозащитники: Более тысячи заключенных переболели COVID-19, шесть умерли
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
30 октября, пятница
11:26
Гражданские активисты предлагают развивать в Кыргызстане электронную демократию Гражданские активисты предлагают развивать в Кыргызстан...
11:23
Шаисту Шатманову сняли с поста гендиректора ЭлТР. Назначен Эрлан Догдурбеков
11:23
В Бишкеке милиционеры нашли ранее пропавшего 23-летнего Ратбека Валиева
11:18
Митинг работников «Северэлектро» продолжается возле Дома правительства
11:11
COVID-19. В мире заразились 44,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек