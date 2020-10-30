COVID-19. В мире заразились 44,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 543 тысячи 254. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 44 миллиона 945 тысяч 80 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 944 тысячи 632), Индии (8 миллионов 40 тысяч 203), Бразилии (5 миллионов 494 тысячи 376), России (1 миллион 570 тысяч 446), Франции (1 миллион 327 тысяч 852), Испании (1 миллион 160 тысяч 83), Аргентине (1 миллион 143 тысячи 800), Колумбии (1 миллион 48 тысяч 55), Великобритании (968 тысяч 456) и Мексике (912 тысяч 811).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 30,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 185 тысяч 514.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 180 тысяч 317. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 25 человек. В том числе в США скончались 228 тысяч 647 человек, Бразилии — 158 тысяч 969, Индии — 120 тысяч 527, Мексике — 90 тысяч 773 и Великобритании — 46 тысяч 45.

В Кыргызстане зарегистрировали 58 тысяч 394 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 111 тысяч 100, Узбекистане — 66 тысяч 392, Таджикистане — 10 тысяч 939.