Митинг сотрудников «Северэлектро». Энергетики требуют диалога с руководством

Митингующие сотрудники ОАО «Северэлектро» требуют, чтобы председатель Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров вышел к ним на диалог.

Около 70 монтеров и электриков компании вышли на акцию протеста из-за несогласия с назначением нового директора ОАО Улана Астаркулова.

Фото 24.kg. 70 монтеров и электриков ОАО «Северэлектро» вышли на акцию протеста из-за несогласия с назначением нового директора

«Мы выступаем против нарушений и политического вмешательства. На днях произошел резонанс. Энергетики вышли на митинг, потому что во время ОЗП уволили директора компании и назначили другого. Требуем, чтобы Айтмамат Назаров покинул должность главы Нацэнергохолдинга. То, что происходит в нашей компании, — беспредел. Если здесь никто не выйдет к нам, пойдем к Дому правительства», — говорят протестующие.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».