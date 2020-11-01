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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 1 ноября 2017 года

Самым теплым в Бишкеке было 1 ноября 2017 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +29,5 градуса.

Самым холодным 1 ноября было в 1950-м, когда температура составила −11,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры ноября для столицы составляет +4,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был ноябрь 1980 года, когда средняя температура составила +8,6 градуса.

Самым холодным — ноябрь 1952-го. Тогда среднемесячная температура составила −4,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 1 ноября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +2-4 градуса. Днем в столице солнечно. Воздух прогреется до +15-17 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171354/
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