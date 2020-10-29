Ситуация на ТЭЦ. Теплоснабжение в городе восстановлено

Теплоснабжение во всех районах Бишкека восстановлено. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

Сотрудники служб в ближайшее время завершат наладку отопительных систем.

«Наши специалисты продолжают работы по развоздушиванию систем отопления зданий и наладке их теплового режима, ориентировочная продолжительность указанных работ составит около четырех часов», — рассказали в акционерном обществе.

Напомним, сегодня из-за ситуации на ТЭЦ часть бишкекчан осталась без отопления и горячей воды.