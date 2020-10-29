21:55
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Общество

Бишкекский центр социальной адаптации детей отметил 20-летний юбилей

Бишкекский центр социальной адаптации детей (ЦСАД) отметил 20-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, дети и сотрудники центра организовали мини-концерт. «Конечно же, с соблюдением санитарных правил», — уточнили в мэрии.

Центр социальной адаптации детей создан в 2000 году. В нем живут дети от 4 до 18 лет. Он рассчитан на 70 мест, сейчас в нем проживает 32 ребенка. Здесь малышам и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей, оказывают социальные, медико-психологические и педагогические услуги.

В центр дети попадают по решению комиссии по делам детей (КДД), по материалам, которые предоставляют отделы поддержки семьи и детей (ОПСД) районных управлений социального развития, внутренних дел и других органов.

В мэрии отметили, что, если горожане хотят помочь детям, можно найти их по следующим адресам:

— Центр социальной адаптации детей: микрорайон «Джал», улица Курчатова, 70, телефон: 0550656521;
— Центр реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек»: жилмассив «Учкун», улица Сатыбалдиева, 97, 0700480635.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171303/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке возобновили рейды по выявлению беспризорных детей
Цифра дня. 3 тысячи 975 нарушений законов о детях выявили в Кыргызстане
Из почти 12 тысяч звонков на телефон доверия для детей лишь 100 были по адресу
Законопроект о защите детей от вредного контента приведет к цензуре СМИ
Не запрещать, а просвещать. Как защитить ребенка от опасного контента
Операторы связи не понимают, почему должны отвечать за контент в интернете
Защита детей от негативной информации в интернете — задача родителей
В Кыргызстане хотят защитить детей от информации, причиняющей вред
В Кыргызстане появится база данных детей в трудной жизненной ситуации
В Кыргызстане создана экспертная группа по реформированию детдомов и интернатов
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
29 октября, четверг
21:44
Бишкекский центр социальной адаптации детей отметил 20-летний юбилей Бишкекский центр социальной адаптации детей отметил 20-...
21:24
Правозащитники: Более тысячи заключенных переболели COVID-19, шесть умерли
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: заморозки
20:44
В Кыргызстане осенние каникулы начнутся 2 ноября
20:37
Садыр Жапаров передал привет премьер-министру Казахстана, а МИД просит помощи