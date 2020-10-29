Бишкекский центр социальной адаптации детей отметил 20-летний юбилей

Бишкекский центр социальной адаптации детей (ЦСАД) отметил 20-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, дети и сотрудники центра организовали мини-концерт. «Конечно же, с соблюдением санитарных правил», — уточнили в мэрии.



Центр социальной адаптации детей создан в 2000 году. В нем живут дети от 4 до 18 лет. Он рассчитан на 70 мест, сейчас в нем проживает 32 ребенка. Здесь малышам и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей, оказывают социальные, медико-психологические и педагогические услуги.

В центр дети попадают по решению комиссии по делам детей (КДД), по материалам, которые предоставляют отделы поддержки семьи и детей (ОПСД) районных управлений социального развития, внутренних дел и других органов.

В мэрии отметили, что, если горожане хотят помочь детям, можно найти их по следующим адресам:

— Центр социальной адаптации детей: микрорайон «Джал», улица Курчатова, 70, телефон: 0550656521;

— Центр реинтеграции для несовершеннолетних детей «Айданек»: жилмассив «Учкун», улица Сатыбалдиева, 97, 0700480635.