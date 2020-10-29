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Общество
Сюжет: COVID-19

Наццентр онкологии ограничил прием пациентов: сотрудники заразились COVID-19

В Национальном центре онкологии и гематологии приостановили госпитализацию пациентов в основные отделения больницы. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, отделения № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, а также взрослой гематологии и онкологии, анестезиологии и реанимации закрыты на карантин в связи с заболеванием пациентов и сотрудников COVID-19.

Однако госпитализация экстренных пациентов проводится в обычном режиме.

«Пациенты, которые получают химиотерапию в отделении, продолжают ее получать. Вновь прибывших мы принимаем в поликлинике, там же лечатся пациенты, получавшие химиотерапию в амбулаторных условиях. Тяжелые больные пока не обращались, их будут госпитализировать в профильные отделения», — сообщила временно исполняющая обязанности директора НЦОиГ Бактыгуль Султангазиева.

Для амбулаторного приема детей выделили часть корпуса № 4, для вновь поступающих детей часть отделения № 12, в отделении онкогематологии выделили второй этаж для госпитализации экстренных больных. Поликлиника НЦОиГ работает в штатном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171301/
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