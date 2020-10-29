Цифра дня. 56 тысяч 746 преступлений зафиксировали в Кыргызстане с начала года

За девять месяцев 2020 года сотрудники всех правоохранительных органов Кыргызстана зарегистрировали 103 тысячи 633 преступления и правонарушения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД КР.

Уточняется, что 56 тысяч 746 зафиксированных фактов относятся к преступлениям и 46 тысяч 887 — к правонарушениям.

В МВД отмечают, что в производстве милиции находилось 40 тысяч 137 преступлений и правонарушений. Расследованием остальных фактов занимались иные правоохранительные органы.

За девять месяцев 2020 года в суды переданы 15 тысяч 726 уголовных дел, раскрытых милиционерами.