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Общество

Кинопортал IMDb запретил критиковать фильм с чернокожими Алисой и Питером Пэном

Кинопортал IMDb заблокировал возможность оставлять зрительские отзывы к фильму «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

По его информации, пользователи стали оставлять множество гневных комментариев, возмущаясь тем, что два популярных персонажа сменили расовую принадлежность.

В картине также снялась Анджелина Джоли, сыгравшая мать Алисы и Питера.

Релиз фильма на цифровых платформах и в ограниченном прокате должен состояться 13 ноября, но рейтинги были доступны раньше, потому что лента дебютировала на кинофестивале Sundance еще в январе 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171284/
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