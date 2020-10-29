Кинопортал IMDb запретил критиковать фильм с чернокожими Алисой и Питером Пэном

Кинопортал IMDb заблокировал возможность оставлять зрительские отзывы к фильму «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

По его информации, пользователи стали оставлять множество гневных комментариев, возмущаясь тем, что два популярных персонажа сменили расовую принадлежность.

В картине также снялась Анджелина Джоли, сыгравшая мать Алисы и Питера.

Релиз фильма на цифровых платформах и в ограниченном прокате должен состояться 13 ноября, но рейтинги были доступны раньше, потому что лента дебютировала на кинофестивале Sundance еще в январе 2020 года.