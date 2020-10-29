Радиоведущая Аннабель Бретт из австралийского города Канберра преследовала воров и дистанционно управляла автомобилем. Женщина опускала стекла своей угнанной машины Tesla стоимостью $70 тысяч, снижала скорость и сигналила. Историю неудавшегося преступления женщина рассказала The Daily Mail.

Фото из интернета. В Австралии владелица Tesla вынудила горе-угонщиков бросить преступную затею

В 6:20 утра на ее iPhone, подключенном к автомобилю, сработала сигнализация. Проснувшись, женщина обнаружила, что телефоны ее мужа и отца, которые тоже использовались как ключи к машине, были отсоединены ворами. Но незадачливые угонщики, по всей видимости, не знали, что «основной» смартфон владельца невозможно отвязать от Tesla.

Женщина не растерялась, позвонила в полицию, а потом села в машину с другом и поехала за угонщиками, отслеживая местоположение Tesla на своем iPhone. К 6:43 она настигла угонщиков возле парка всего в двух кварталах от своего дома.

Всю дорогу женщина издевалась над угонщиками. «Я могу через приложение на телефоне замедлять скорость машины, опускать стекла, включать звуковой сигнал. Так что я поиздевалась над ними по дороге», — рассказала Бретт.

Она записала поездку на видео. В конце концов воры не выдержали, бросили машину и уехали на другом автомобиле. Но номер второго авто попал на видео, и полицейские смогли их выследить и арестовать. Но и без этого свидетельств угона оказалось достаточно: преступников засняли бортовые камеры Tesla, кроме того, они забыли в машине ящик с инструментами и водительское удостоверение.

Оказалось, что воры уже были в розыске, так что Бретт еще и помогла полиции раскрыть другие случаи угона.