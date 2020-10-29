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Общество

Как вывести вузы из черного списка обсудил министр образования и посол Пакистана

Как вывести медицинские вузы из черного списка в Пакистане обсудили министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Сардар Азхар Тарик Хана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По ее данным, министр отметил, что отныне ведомство перед вузами будет ставить новые требования: прохождение международных аккредитаций, повышение качества предоставляемых услуг иностранным гражданам, усиление оснащения материально-технической и лабораторно-клинической баз вузов.

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Алмазбек Бейшеналиев сообщил, что руководство Кыргызстана поставило перед членами кабмина задачу по обновлению внешнеполитического курса. Планируется открыть в Кыргызстане региональный образовательный хаб с высоким качеством предоставляемых услуг обучения. Он будет ориентирован на экспорт образования, в том числе по медицинскому направлению.

Министр отметил высокую заинтересованность кыргызской стороны в установлении сотрудничества в области проведения совместных исследовательских проектов, в том числе между национальными Академиями наук двух стран, а также обмене учеными. Сардар Азхар Тарик Хан выразил готовность оказать содействие в проработке данного вопроса с соответствующими органами Пакистана.

По итогам встречи, кыргызская сторона обязалась в ближайшее время направить в адрес посольства  официальное сообщение с видением решения вопроса выведения вузов КР из черного списка, в том числе путем создания совместной оценочной комиссии с приглашением ее в ближайшем будущем посетить Кыргызстан.

Пакистанская сторона также выразила высокую заинтересованность в скорейшем решении данного вопроса, а также дальнейшем увеличении количества пакистанских студентов и предоставлении квот для обучения граждан Кыргызской Республики в вузах ИРП по различным направлениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171271/
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