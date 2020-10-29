Защита на ТЭЦ Бишкека сработала из-за замыкания кабельной линии

Сегодня на ТЭЦ Бишкека сработала система защиты оборудования. Причина — замыкание кабельной линии. Об этом сообщили в Нацэнергохолдинге.

По его данным, линия питает открытое распределительное устройство ТЭЦ столицы и подстанцию 110 кВ «Бишкек» (оборудование ОАО «Северэлектро»). Из-за этого были отключены семь автотрансформаторов на ТЭЦ, что и привело к срабатыванию системы защиты оборудования станции.

«Автоматически отключились котлоагрегаты и турбогенераторы на ТЭЦ. Сработали противоаварийные клапаны, оборудование сбросило лишний пар. Никакого взрыва, пожара и аварии не было. Режим выработки электрической энергии, подачи тепла и горячей воды восстановлен», — подчеркнули в компании.