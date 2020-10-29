30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач, участок 921-й, улицы Октябрьская, Достоевского;

9.30-14.00 — отрезок улицы Торекула Айтматова, улицы Алма-Атинская, 324, Курманджан Датки, 366;

9.30-15.00 — проспект Жибек Жолу, 60, улица Лермонтова, 89, отрезки улиц Веселой, Джалиля, Осмонкула, Суворова, Разина, Древесной;

9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Карасаева, Арасанской;

9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24; Чуй-49 — Чуй-52), улица Фатьянова, 5, 7, 9;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова);

10.00-16.00 — улицы Новосельская, Широкая, 14, Керамическая, 55/1;

10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы).