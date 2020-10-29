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Общество

30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач, участок 921-й, улицы Октябрьская, Достоевского;
  • 9.30-14.00 — отрезок улицы Торекула Айтматова, улицы Алма-Атинская, 324, Курманджан Датки, 366;
  • 9.30-15.00 — проспект Жибек Жолу, 60, улица Лермонтова, 89, отрезки улиц Веселой, Джалиля, Осмонкула, Суворова, Разина, Древесной;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Карасаева, Арасанской;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24; Чуй-49 — Чуй-52), улица Фатьянова, 5, 7, 9;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова);
  • 10.00-16.00 — улицы Новосельская, Широкая, 14, Керамическая, 55/1;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Дордой-2» (3-5-я улицы).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Масадык, Таранчиева, Матросова, Ткачева), Васильевка, Виноградное, Полевое, Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская), Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Больничная, Тулебердиева), Кок-Жар (улицы Кыял, Салкын, Майрам), Восток (улицы Западная, Фрунзе, Советская, Маркса, Щорса, Ленина, 60 лет Киргизии, Озерная, Советская, Луговая), жилмассив «Умут»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, жилмассив «Ынтымак»), Романовка (улица Восточная, МТФ), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская), Первое Мая (улицы Калык, Жаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), Взлетный (авиагородок), Новопавловка (улица Деповская), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Полярная, Пограничная, Северная, Кирова, тупик Кирова, переулок Токтогула), город Шопоков (улицы Промышленная, Шопокова, Советская, Линейная, Космонавтов, Репина, Ала-Арчинская);
  • 10.00-12.00 — село Ново-Павловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, Проектируемая, Гоголя, Манаса, Маматемин-ата, Жетиген, МТФ-2, Акиш у. Темирбека, Кожомкул, Фрунзе, Кирова, Учительская), жилмассивы «Поле Чудес», «Алтын-Ордо», «Чон-Арык», «Терек-Суу», «Алтын-Казык»;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Спартак, Александровка (улица Ванахуна), Ак-Торпок (улицы Центральная, Попенова);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (2-й микрорайон, 16-21), села Дружбы (улицы Молодежная, Фучика, Тельмана), Бирдик (улицы Береговая, Молодежная, Красный Милянтан).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — села Мамажан, Агартуу, Маданият, Зарбалик, Калинин, Большевик, Кара-Кочкор, Кара-Кульджа, город Ош (села Кызыл-Кыштак, Жаны-Турмуш, район Нового автовокзала, улицы Ишматова, Боконбаева, Достук, Тайгараева, Бахта, Шаумяна, Молодежная, Физкультурная, Куренкеева, Фучика, Орджоникидзе, Крылова, Гулям, Космонавтов, Терешковой, Фурманова, Юнусова, Репина, Бекмуратова, Базарова, Мамытова, Жибекчи, Ражапова, Таштанова, Мадымарова).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171262/
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