ГКНБ начал проверку в МП «Бишкексвет»: запросили документы сотрудников

Вчера несколько сотрудников ГКНБ приезжали в МП «Бишкексвет». Об этом 24.kg сообщили источники в мэрии столицы.

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По их данным, мужчины в гражданской одежде приехали в муниципальное предприятие на трех машинах. Показали удостоверения Госкомитета нацбезопасности.

«Никто из них не представился, они запросили у директора МП «Бишкексвет» Айбека Чодонова документы людей, которые вчера вышли на митинг в поддержку уволенных вице-мэров. Но он отказался их представить. После приехали представители МВД, тоже не представились», — проинформировали редакцию.

Отметим, что уволенный вице-мэр Алымбек Абдылдаев ранее возглавлял МП «Бишкексвет».

В ГКНБ информацию пока не комментируют.

Напомним, что возле столичного муниципалитета вчера состоялся митинг. На акцию протеста в основном вышли сотрудники муниципальных служб Бишкека. Они высказывали недовольство по фактам увольнений вице-мэров Алымбека Абдылдаева и Виктории Мозгачевой.

Отметим, что и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.