15:19
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Общество

ГКНБ начал проверку в МП «Бишкексвет»: запросили документы сотрудников

Вчера несколько сотрудников ГКНБ приезжали в МП «Бишкексвет». Об этом 24.kg сообщили источники в мэрии столицы.

Читайте по теме
Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев обвинил уволенных в коррупции

По их данным, мужчины в гражданской одежде приехали в муниципальное предприятие на трех машинах. Показали удостоверения Госкомитета нацбезопасности.

«Никто из них не представился, они запросили у директора МП «Бишкексвет» Айбека Чодонова документы людей, которые вчера вышли на митинг в поддержку уволенных вице-мэров. Но он отказался их представить. После приехали представители МВД, тоже не представились», — проинформировали редакцию.

Отметим, что уволенный вице-мэр Алымбек Абдылдаев ранее возглавлял МП «Бишкексвет».

В ГКНБ информацию пока не комментируют.

Напомним, что возле столичного муниципалитета вчера состоялся митинг. На акцию протеста в основном вышли сотрудники муниципальных служб Бишкека. Они высказывали недовольство по фактам увольнений вице-мэров Алымбека Абдылдаева и Виктории Мозгачевой.

Отметим, что и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171251/
просмотров: 1082
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров призывает кыргызстанцев сообщать о коррупции в ГКНБ через соцсети
Взятки, откаты и братишки. Видео рабочего дня высокопоставленного милиционера
Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев обвинил уволенных в коррупции
Митинг возле мэрии Бишкека. Протестующие требуют встречи с Балбаком Тулобаевым
По подозрению в коррупции задержан замначальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев
Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев учтет мнения протестующих
Верните вице-мэров. Возле мэрии Бишкека проходит митинг
Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев
Это ложь. В ГКНБ отреагировали на заявление Кенешбека Дуйшебаева
Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев вышел к участникам акции
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Жапаров ответил на&nbsp;заявление главы Совбеза о&nbsp;том, что задержание Матраимова шоу Жапаров ответил на заявление главы Совбеза о том, что задержание Матраимова шоу
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
29 октября, четверг
15:17
ЦИК снова подала жалобу на решение об отмене повторных выборов ЦИК снова подала жалобу на решение об отмене повторных...
15:16
Из-за ситуации на ТЭЦ часть бишкекчан осталась без отопления и горячей воды
15:03
Задержан начальник управления «Кыргыз темир жолу» Канат Джетенбаев
14:59
ЦИК через систему «Тундук» проверит, есть ли судимость у кандидата в президенты
14:56
ГКНБ начал проверку в МП «Бишкексвет»: запросили документы сотрудников