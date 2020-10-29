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Общество

В Бишкеке ГУОБДД перешло на ручное регулирование дорожного движения

В связи с перебоями электроснабжения в Бишкеке ГУОБДД МВД перешло на ручное регулирование движения на перекрестках столицы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

«Соответствующая команда уже поступила личному составу патрульной милиции города. Регулировщики движения будут контролировать наиболее оживленные перекрестки до тех пор, пока подача электроэнергии не будет возобновлена полностью», — заявили в пресс-службе.

ГУОБДД обращается к автовладельцам с просьбой при возможности воздержаться в ближайшие часы от поездок. Тех, кто ввиду причин этого сделать не может, в службе просят проявлять бдительность, соблюдать Правила дорожного движения и указания регулировщиков.

Напомним, что часть столицы сегодня временно осталась без света. В ОАО «Северэлектро» 24.kg сообщили, что выясняют причину. Перебои с подачей электричества продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171244/
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