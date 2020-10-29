Официально подтвержденных повторных случаев COVID-19 в Кыргызстане нет

Официально подтвержденных повторных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане нет. Об этом 24.kg сообщила начальник эпидемиологического управления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

По ее словам, эпидрасследование продолжается. Работает научная группа, в составе которой профессора, эпидемиологи, инфекционисты и научные сотрудники медакадемии.

«У людей, считающих, что они заболели второй раз, в одном из случаев нет отрицательного ПЦР-анализа. Как можно говорить о повторных случаях без доказательной базы? Ведь внебольничная пневмония бывает не только при коронавирусе, но и при других инфекционных заболеваниях, может быть бактериальной этиологии. Возможно, это затяжное течение болезни, но никак не повторный случай», — сказала Динара Оторбаева.

Главный пульмонолог Минздрава Талант Сооронбаев ранее объяснял, почему у людей, которые переболели ковидом, может быть положительный результат после отрицательного: «У них период более длительного выделения коронавируса. Сам вирус погиб, уже не активный, но некоторые его части с антигенными свойствами сохраняются, и это может дать положительный результат. Возможен также ложноположительный тест на ПЦР».

У многих пациентов, по его словам, симптомы коронавирусной инфекции сохраняются длительное время, до трех месяцев и более. В среднем 40 дней. Поэтому люди ошибочно полагают, что снова заболели.

О том, что в столице выявлено до семи случаев повторного заражения COVID-19, заявлял главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев.

За последние сутки в Кыргызстане выявили 522 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Медики призывают всех граждан, включая уже переболевших коронавирусом, соблюдать меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, избегать массовых мероприятий, повышать иммунитет. Даже если человек перенес COVID-19, есть риск заболеть гриппом или ОРВИ.