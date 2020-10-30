Афиша Бишкека на выходные: выставки, концерт и литературный вечер

Выставки, ярмарки

31 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

31 октября — 1 ноября. Постоянные выставки, а также выставка работ графиков Башкортостана и художников из Оша

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

30 октября — 8 ноября. Выставка «Реальная архитектура 2»

Экспозиция представила конкурсные работы, концептуальные проекты и проекты жилых, общественных зданий и сооружений, застройки жилых районов, организацию общественных пространств. В числе участников выставки ведущие проектировщики и архитекторы Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

4-31 октября. Выставка «Начало»

Айдай Мусабекова — молодая художница из Бишкека. Пока она находится в поиске своего стиля и направления в творчестве. Но ее картины, выполненные акварелью, карандашом, гуашью, уже заслужили внимание зрителей. Айдай пишет в разных жанрах: прекрасные натюрморты, фантастические картины, портреты, пейзажи.

Кафе Chicken Star.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

1-9 ноября. Ярмарка цветов Будут представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Central Bazaar, 10.00-21.00.

31 октября. Благотворительная ярмарка

Вы сможете приобрести поделки, одежду, сувениры. Все вырученные средства направят на поддержку онкобольных детей.

Кофейня Sierra (проспект Манаса), 10.00-16.00.

Акции, концерты, мастер-классы

31 октября. Концерт группы «Лето из пакета»

На летнике бара выступит акустический проект, созданный руками и головами трех человек из группы «Стереомарт». Стиль неоднозначный, неодносложный и нескучный.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.





31 октября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

31 октября. Спортивный поход к хижине Рацека

Хижина Рацека была небольшим каменным строением, служившим надежным укрытием для путешественников и альпинистов на их пути. Сейчас это целый базовый лагерь, находящийся на высоте 3 тысячи 300 метров, по пути к леднику Ак-Сай. Регистрация по телефону 0778886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 7.00.

1 ноября. Вечер-читальня «Маленький принц»

Вы услышите произведение в исполнении чтеца, а также окунетесь в мир волшебства благодаря арт-сопровождению. Микрорайон «Асанбай», 27/1, 19.00.

1 ноября. Мастер-класс по нейрографике Нейрографика научит вас видеть связь нейронов мозга, нервной системы и сознания. Вы с помощью проработки графических линий научитесь менять сложные задачи на легко выполнимые и при этом станете сильнее, мудрее и счастливее. Ресторан «Ганди», 12.00.

Для детей

31 октября. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить пиццу-мумию и капкейки-привидения. Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 14.00.

1 ноября. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.