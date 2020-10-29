За сутки от коронавируса умер один человек

В Кыргызстане за последние сутки зафиксирована одна смерть от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, летальный случай зарегистрировали в Баткенской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 139 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.