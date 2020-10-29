В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 460 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 460 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечился 91 человек, Оше — 37, Чуйской области — 41, Ошской — 82, Таласской — 18, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 90, Баткенской — 67.

За весь период выздоровели 49 тысяч 97 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.