Минобразования предлагает утвердить порядок организации пришкольных участков

Министерство образования и науки предлагает утвердить порядок организации деятельности пришкольных хозяйств (ПШХ). Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В министерстве напомнили, что кабмин с 2013 года начал внедрять в учебных заведениях горячее питание для учащихся 1-4-х (начальных) классов. Сегодня оно есть в 1 тысяче 483 школах из действующих 2 тысяч 265 (или 65,47 процента).

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«Одним из важных направлений улучшения питания школьников является развитие пришкольных хозяйств, которые вносят важный вклад в расширение пищевого рациона, витаминизации и повышение качества питания учащихся, а также в получение дополнительного дохода сельскими школами для улучшения их материально-технического состояния», — отмечается в документе.

В Минобразования добавляют, что 378 айыльных аймаков из 453 получают из республиканского бюджета дотации в виде грантов, часть из которых идет на содержание учебных заведений — оплату ремонтных работ, электроэнергии, расходов на отопление.

«Учитывая, что 65,6 процента учащихся получают образование в школах, расположенных в сельской местности, имеется хорошая перспектива для внедрения ПШХ. В данное время они есть в 1 тысяче 464 школах. Основные расходы на приобретение оборудования и сельскохозяйственного инвентаря для пришкольных хозяйств в основном производятся за счет грантов, получаемых от международных организаций, а также средств родителей», — добавили в ведомстве.