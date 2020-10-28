В Кыргызстане ни один заключенный с инвалидностью не подпал под амнистию

В Кыргызстане осужденные с ограниченными возможностями здоровья не могут подтвердить статус инвалида. Об этом 24.kg сообщила правозащитница Индира Саутова.

Читайте по теме Из попавших под амнистию 2 тысяч заключенных освобождено всего 44 человека

По ее словам, в закрытых учреждениях не проводят медико-социальную экспертизу, соответственно, под акт амнистии они не подпадают.

«Под последнюю амнистию, объявленную в мае, подпадает определенная категория, в числе которых лица с инвалидностью. За это время не увидела в СМИ или открытых источниках, что под полное освобождение попали заключенные с ОВЗ. Де-юре они не инвалиды», — сказала Индира Саутова.

Она отметила, что, по данным ГСИН, под полное освобождение подпадут 144 человека. «Из них только у 44 нет материальных исков, получается, только они могут освободиться», — резюмировала правозащитница.