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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День уменьшился до 10 часов 24 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Балык-Кумара, Лесхозная, Рысмендиева);
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Бекбекей, Кырк-Кыз), «Щербакова»;
  • 9.30-16.00 — микрорайон «Верхний Джал»;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Чалбай» (переулки Дорожный, Красноярский, улица Элебаева, Малый ЧК), «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24; Чуй-49 — Чуй-52), улицы Торекула Айтматова, 135, Салиевой, 215, Ялтинская, 126;
  • 10.00-18.00 — улицы Осмонкула, 158, Абдыкадырова, 129;
  • 13.00-17.00 — отрезок улицы Кийизбаева;
  • 13.00-16.00 — отрезок улицы Фучика.

У кого намечается той

Гульнара Молдобаева

Родилась 29 октября 1971 года в пгт Мин-Куш Нарынской области. Депутат Бишкекского горкенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Калыс Ахматов

Родился 29 октября 1971 года в селе Боролдой Чуйской области. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Алмаз Сазбаков

Родился 29 октября 1981 года в Токмаке. Специальный представитель правительства КР в Евразийском экономическом союзе.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы

из интернета
Фото из интернета. Аскар Акаев

Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то, что в Конституции было указано, что «одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд».

Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам глава государства злоупотребляет властью.

Всего на выборах было 19 кандидатов.

В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.

Всемирный день борьбы с инсультом

из интернета
Фото из интернета

Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006-м с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.

На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев

из интернета
Фото из интернета. Шабдан Баатыр

Родился 29 октября 1839 года в племени сары-багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860-м Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (Туркестана), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

из интернета
Фото из интернета. В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву и его именем названа одна из улиц

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Умер 6 апреля 1912-го.

Родился ученый Зыяш Бектенов

из интернета
Фото из интернета

Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.

В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.

В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.

Скончался в 1994-м.

Родилась актриса Даркуль Куюкова

из интернета
Фото из интернета. Даркуль Куюкова в фильме «Зной»

Родилась 29 октября 1919 года в селе Токольдош. Сценическая жизнь началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Сыграла более 100 разнохарактерных ролей. Создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

из интернета
Фото из интернета. Даркуль Куюкова в фильме «Расставаясь с детством»

Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Умерла 20 марта 1997-го.

Родился государственный деятель Феликс Кулов

из интернета
Фото из интернета. Феликс Кулов

Родился 29 октября 1948 года во Фрунзе. Кыргызский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс».

Занимал должности первого заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР, министра внутренних дел КР, министра национальной безопасности, вице-президента, губернатора Чуйской области, мэра Бишкека (1987-1997), премьер-министра (2005-2007). Был депутатом легендарного парламента, принимал непосредственное участие в разработке Декларации о независимости Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана, молодых художников из Оша, а также «Сны манкурта»;
  • в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало»;
  • «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171143/
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