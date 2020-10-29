В Бишкеке 29 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День уменьшился до 10 часов 24 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Балык-Кумара, Лесхозная, Рысмендиева);
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Бекбекей, Кырк-Кыз), «Щербакова»;
- 9.30-16.00 — микрорайон «Верхний Джал»;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Чалбай» (переулки Дорожный, Красноярский, улица Элебаева, Малый ЧК), «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24; Чуй-49 — Чуй-52), улицы Торекула Айтматова, 135, Салиевой, 215, Ялтинская, 126;
- 10.00-18.00 — улицы Осмонкула, 158, Абдыкадырова, 129;
- 13.00-17.00 — отрезок улицы Кийизбаева;
- 13.00-16.00 — отрезок улицы Фучика.
У кого намечается той
Гульнара Молдобаева
Калыс Ахматов
Алмаз Сазбаков
Памятные даты
В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы
Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то, что в Конституции было указано, что «одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд».
Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам глава государства злоупотребляет властью.
Всего на выборах было 19 кандидатов.
В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.
Всемирный день борьбы с инсультом
Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006-м с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.
По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.
На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).
Люди, которые меняли мир
Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев
Родился 29 октября 1839 года в племени сары-багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.
В 1860-м Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года участвовал в обороне Ташкента от мятежников.
Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (Туркестана), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.
За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.
Умер 6 апреля 1912-го.
Родился ученый Зыяш Бектенов
Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.
В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.
В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.
Скончался в 1994-м.
Родилась актриса Даркуль Куюкова
Родилась 29 октября 1919 года в селе Токольдош. Сценическая жизнь началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Сыграла более 100 разнохарактерных ролей. Создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.
Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.
В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.
Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
Умерла 20 марта 1997-го.
Родился государственный деятель Феликс Кулов
Родился 29 октября 1948 года во Фрунзе. Кыргызский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс».
Занимал должности первого заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР, министра внутренних дел КР, министра национальной безопасности, вице-президента, губернатора Чуйской области, мэра Бишкека (1987-1997), премьер-министра (2005-2007). Был депутатом легендарного парламента, принимал непосредственное участие в разработке Декларации о независимости Кыргызстана.
Куда сходить
Культура
- в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана, молодых художников из Оша, а также «Сны манкурта»;
- в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало»;
- «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников.
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