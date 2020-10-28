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Общество

15 процентов жертв коронавируса по всему миру связали с загрязнением воздуха

Около 15 процентов жертв COVID-19 связано с загрязнением воздуха. Особенно это характерно для стран Восточной Азии и Европы, пишет tass.ru о ссылкой на исследование в Cardiovascular Research.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами умирают около 7 миллионов человек. Многие исследователи полагают, что в реальности смертей может быть заметно выше. Ученые заинтересовались, как сильно загрязнение воздуха влияет на течение коронавирусной инфекции. Для этого они сопоставили спутниковые карты распространенности аэрозолей в воздухе крупных городов мира с тем, как часто их жители умирали от COVID-19 в первой половине 2020 года.
 

Оказалось, что это влияние было достаточно велико: например, в Чехии с загрязнением воздуха было связано около 29 процентов смертей от COVID-19, а в Китае, Германии, Швейцарии и Бельгии — от 20 до 25. В городах Восточной и Южной Азии этот показатель был еще выше и достигал отметки в 35-40 процентов.

Самые низкие показатели наблюдались в Новой Зеландии, Австралии и Израиле. Там с загрязнением атмосферы могли быть связаны 1, 3 и 6 процентов умерших от COVID-19 соответственно. В России — от 10 до 20 в зависимости от расположения и уровня промышленного развития региона.

Проанализировав полученные результаты, ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха наносит двойной удар по здоровью человека, повреждая ткани легких и делая их более уязвимыми для атак вируса. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171140/
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