15 процентов жертв коронавируса по всему миру связали с загрязнением воздуха

Около 15 процентов жертв COVID-19 связано с загрязнением воздуха. Особенно это характерно для стран Восточной Азии и Европы, пишет tass.ru о ссылкой на исследование в Cardiovascular Research.
Оказалось, что это влияние было достаточно велико: например, в Чехии с загрязнением воздуха было связано около 29 процентов смертей от COVID-19, а в Китае, Германии, Швейцарии и Бельгии — от 20 до 25. В городах Восточной и Южной Азии этот показатель был еще выше и достигал отметки в 35-40 процентов.
Самые низкие показатели наблюдались в Новой Зеландии, Австралии и Израиле. Там с загрязнением атмосферы могли быть связаны 1, 3 и 6 процентов умерших от COVID-19 соответственно. В России — от 10 до 20 в зависимости от расположения и уровня промышленного развития региона.
Проанализировав полученные результаты, ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха наносит двойной удар по здоровью человека, повреждая ткани легких и делая их более уязвимыми для атак вируса.