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Общество

29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Балык-Кумара, Лесхозная, Рысмендиева);
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Бекбекей, Кырк-Кыз), «Щербакова»;
  • 9.30-16.00 — микрорайон «Верхний Джал»;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Чалбай» (переулки Дорожный, Красноярский, улица Элебаева, Малый ЧК), «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-24; Чуй-49 — Чуй-52), улицы Торекула Айтматова, 135, Салиевой, 215, Ялтинская, 126;
  • 10.00-18.00 — улицы Осмонкула, 158, Абдыкадырова, 129;
  • 13.00-17.00 — отрезок улицы Кийизбаева;
  • 13.00-16.00 — отрезок улицы Фучика.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Степное (улицы Гамзатова, Ташкентская, Дорожная, Лермонтова), Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Карагул, Акмат, Эгимбаева, Уметалиева, Майрам), Беш-Кунгей (часть), Константиновка, Луговое, Маевка (водохранилище), Лесхоз (улица Лесхозная), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет у. А., Ала-Арчинская, Раимбекова, Джантошева, Береговая, переулок Молодежный), жилмассивы «44 га», «Кырман», «50 га» (улицы Кенеш, Ынтымак);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Кирова, Чехова, Первомайская), села Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, жилмассив «Ынтымак»), Романовка (улица Восточная, МТФ), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Новосадовая, Лесная, Садовая), Комсомольское (улицы Южная, Строительная, Озерная, Набережная, Юбилейная, Центральная), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая);
  • 9.00-18.00 — села Национальное (улицы Ключевая, 1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная);
  • 9.00-12.00 — села Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Победы, Дзержинского, Спортивная, Кирова, Оторова, Симроуд, Западная, Молодой Гвардии, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова, Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Торпок (улица Центральная), Беловодское (улицы Нелюбова, Кирова, спецучилище), Александровка (улица Луговая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Монолдор (улицы Берик, Шопокова), Алексеевка (улица Буденного);
  • 8.30-17.00 — села Ак-Башат, Арал, Айдарбек;
  • 9.30-17.00 — села Ийри-Суу, Эриктуу;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Бирдик (улицы Аламанова, Береговая), Новопокровка (улицы Чехова, Молодежная, Восточная), Первомайская, город Кант (1-й микрорайон, улицы Зеленая, Прудовая, Толстого, Полевая, Московского, Морозова, Ломоносова, Кирпичная, Маркса, Новостройка, Коминтерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева, Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Гагарина);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Чапаева (улица Ленина).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — Ош (улицы Кулматова, Айни, Уч-Коргон, Куцемилова, Целинная, Олимпийская, Салиевой, Кант, Кок-Сай, Ала-Бука, Таласская, Джамбульская, Баткенская, Алга, Сары-Таш, Чуйская, Чаткал, Ак-Суу, Кок-Бел, Алмазар, Салихова, Циолковского, Жуковского, Солнечная, Цветочная, Чернышевского), села Коммунист, Кызыл-Кыштак, Суро-Таш, сельские управы Куршаб, Кызыл-Октябрь, Кароол.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171131/
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