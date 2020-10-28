Кыргызстанцы смогут пройти обследование, чтобы оценить риск получения инсульта

Завтра, 29 октября, на базе Национального госпиталя Минздрава кыргызстанцы смогут получить консультации врачей-неврологов и пройти обследование по оценке риска инсульта. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

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Отмечается, что всем желающим врачи измерят артериальное давление, уровень глюкозы в крови и проведут профилактические беседы по здоровому образу жизни, дадут рекомендации по профилактики раннего развития инсульта.

В 2006 году Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) объявила 29 октября Всемирным днем борьбы с инсультом в целях информирования общества об этой болезни.

Ежегодно во всем мире от инсульта умирает более 6 миллионов человек. Смерть от инсульта является третьей по значимости причиной ухода из жизни. Эксперты говорят, что плохое питание, недостаток физических упражнений, алкоголь и курение являются основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний.