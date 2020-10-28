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Общество

Автопарк столичной скорой пополнился двумя реанимобилями

Автопарк столичной скорой пополнился двумя реанимобилями. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил заведующий реанимацией Центра экстренной помощи Бишкека Егор Борисов.

«Эти машины приобретены в рамках второго этапа проекта Всемирного банка. Ранее нам уже был передан один реанимобиль», — сказал он 24.kg.

Егор Борисов добавил, что также в этом году ожидается поступление машин, приобретенных за счет средств «Безопасного города» и городского бюджета.

Отметим, по данным Минздрава, всего по республике в организациях здравоохранения в наличии имеется 514 машин скорой медицинской помощи.

Ранее ГСБЭП заявила о выявлении факта злоупотребления должностным положением и возбуждении уголовного дела в отношении чиновников Минздрава и других уполномоченных органов по приобретению 13 единиц автомобилей скорой помощи марок «Газель Соболь» (10 единиц) и «Форд Транзит» (3 единицы) по завышенным ценам на общую сумму около $1 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171100/
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