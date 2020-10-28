В Бишкеке реже стали ездить автобусы. Многим требуется ремонт

В Бишкеке немного увеличился интервал движения между автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По ее данным, это связано с поломками транспорта, требуются запасные части. «Еще 13 муниципальных автобусов, которые перевозили народных дружинников, пострадали во время беспорядков в начале октября, выбиты боковые стекла. Поэтому количество выходов на линии сократилось со 110-115 автобусов до 90», — отметили в мэрии.
В муниципалитете добавили, что Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие уже объявило тендер на приобретение запчастей и планирует в кратчайшие сроки привести в порядок машины и выпустить их на линии.
По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться:
- Управление городского транспорта (маршрутки): 0550143637;
- Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (автобусы): 0553022753, 0772173743 (WhatsApp);
- Бишкекское троллейбусное управление: 0700411905.