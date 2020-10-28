В Таласе бездомный украл у посетителя кафе телефон и документы

В Таласе бездомный мужчина украл у посетителя кафе телефон и документы. Об этом сообщила пресс-служба УВД Таласа.

По ее данным, 20 октября с заявлением в милицию обратилась местная жительница Ж.Э. Она рассказала, что в то время, когда она обедала, к ней подошел неизвестный мужчина и начал просить милостыню. Пока она доставала из кармана деньги, мужчина украл мобильный телефон стоимостью 22 тысячи сомов, водительское удостоверение и паспорт.

Материалы были зарегистрированы в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Позже задержали подозреваемого. Им оказался уроженец села Маймак Кара-Бууринского района Ш.Мыктыбек, 1981 года рождения. У него нет постоянного места жительства, с супругой разведен, есть двое детей, ранее был неоднократно судим за кражу. Задержанный водворен в ИВС.

Следствие проверяет причастность задержанного к совершению других преступлений. По предварительным данным, имеются несколько фактов кражи телефонов.