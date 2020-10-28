В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 414 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 414 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 65 человек, Оше — 41, Чуйской области — 46, Ошской — 76, Таласской — 15, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 83, Баткенской — 62.

За весь период выздоровели 48 тысяч 637 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.