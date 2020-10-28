В Кыргызстане за сутки выявили 538 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 139 случаев, Оше — 23, Чуйской области — 40, Ошской —52, Таласской — 25, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 31, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 125.

С марта в республике зарегистрировали 57 тысяч 276 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.