Жапаров ответил на заявление главы Совбеза о том, что задержание Матраимова шоу

Садыр Жапаров ответил на заявление экс-главы Совбеза о том, что задержание Райымбека Матраимова — это шоу. Об этом он рассказал в программе «Ала-Тоо 24».

По его словам, Кенешбек Дуйшебаев на протяжении 30-40 лет работает в силовых структурах. «У него звание генерала. За это время внесли ли те преступники, которых он задержал, хоть тыйын в госбюджет? Пусть даже их задержания — это шоу и спектакль. Принесли они хоть какую-то пользу государству? Я бы посоветовал для начала это у него спросить», — рассказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что бывший глава Совбеза должен понести ответственность за события, которые произошли в 2010 году.

«Во-первых, Кенешбек Дуйшебаев — человек пенсионного возраста. Во-вторых, у него нет морального права быть главой Совета безопасности. Поэтому я снял его с должности. Он должен ответить по апрельским и июньским событиям 2010 года. В тот момент он стоял во главе Совбеза. Это будет расследоваться. Это человек, который должен понести ответственность», — резюмировал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Кенешбек Дуйшебаев сложил полномочия секретаря Совета безопасности вчера. Вместо него назначили 60-летнего Рыскелди Мусаева.