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Общество

Милиция активно ищет граждан, сбежавших от следствия за границу

Органы внутренних дел Кыргызстана продолжают разыскивать граждан, которые скрываются от следствия за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, организация разыскной работы в отношении лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, является одной из важнейших составляющих деятельности органов внутренних дел.

«Задержание граждан, которых объявили в розыск за совершение различных преступлений, привлечение их к уголовной ответственности, несет в себе обеспечение реализации важнейшего принципа неотвратимости наказания», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171006/
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