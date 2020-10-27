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Общество

МИД просит ООН усилить помощь стране в связи с COVID-19 и предстоящими выборами

Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаева попросила усилить содействие со стороны программы развития организации в борьбе с коронавирусом и его последствиями, а также в совершенствовании избирательного процесса. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, Миргуль Молдоисаева провела виртуальную встречу с администратором программы развития ООН Ахимом Штайнером для обсуждения перспектив сотрудничества.

Миргуль Молдоисаева рассказала о внутриполитической ситуации в стране, в том числе о полноценной работе всех государственных институтов, событиях, произошедших в Кыргызстане после парламентских выборов, включая мирную передачу власти в стране в соответствии с национальным законодательством.

Она заверила администратора ПРООН Ахима Штайнера, что Кыргызстан остается приверженным международным обязательствам, в том числе в таких областях, как верховенство права, защита и поощрение прав и свобод человека.

Ахим Штайнер сообщил, что идет работа по оценке нужд Кыргызстана для облегчения текущей ситуации, вызванной эпидемией коронавируса, по итогам которой решат вопросы выделения дополнительных финансовых средств и оказания технической помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170985/
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