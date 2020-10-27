Заменить потолок, сантехнику. Что осталось сделать в госпитале «Семетей»

Готовность госпиталя «Семетей» к приему граждан составляет 90 процентов. Осталось завершить замену потолков пластиком, а также электромонтажные и сантехнические работы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, сегодня объект посетил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

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В правительстве напомнили, что госпиталь был оперативно организован в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции для приема граждан в летнее время. Но из-за технических характеристик его невозможно было использовать в осенне-зимний период. Поэтому принято решение о его модернизации для круглогодичной работы.

«Создано 1 тысяча 300 койко-мест, подготовлены дополнительные корпуса для размещения медицинского персонала», — отметили в кабмине.

Вице-премьер-министр поручил завершить все ремонтные работы в самые краткие сроки, при этом особое внимание уделить их качеству. «Не стоит затягивать процесс, деньги выделены. Наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, мы должны быть готовы на 100 процентов», — сказал Максат Мамытканов.