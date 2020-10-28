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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 октября утром и вечером дождь. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День уменьшился до 10 часов 30 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-14.30 — улицы Салиева, Западная;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 30;
  • 9.30-18.00 — улицы Кольцевая, Медерова, Юнусалиева, Бектенова;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Ак-Жолтой, Насыйкат, Мидина, Республиканская, жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй, 20-24, 33-35), «Ак-Орго» (улицы Уркор, Кожожаш, Молдо Нияза);
  • 9.30-15.00 — улицы Гоголя, 96, Куйбышева, 93;
  • 10.00-17.30 — улица Боконбаева, 2;
  • 13.00-17.00 — улицы Салиева, Парковая.

У кого намечается той

Отар Бестаев

Родился 28 октября 1991 года во Владикавказе (Северная Осетия). Мастер спорта международного класса по дзюдо.

Турат Осмонов

Родился 28 октября 1993 года в городе Нарыне. Мастер спорта по боксу.

Мырзамидин Пазылов

Родился 28 октября 1995 года в Чон-Алайском районе Ошской области. Боец смешанных единоборств.

Памятные даты

Международный день анимации

Учрежден в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. 28 октября 1892-го в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое зрелище — «оптический театр».

Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Всемирный день дзюдо

Событие учреждено Международной федерацией в 2011 году.

День дзюдо совпадает с датой рождения мастера боевых искусств Кодокана Дзигоро Кано, открывшего первую школу. Он родился 28 октября 1860-го.

Этот праздник отмечают спортсмены, тренеры, а также все, кто всерьез увлекается дзюдо.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Вячеслав Шаповалов

vb.kg
Фото vb.kg. Вячеслав Шаповалов

Родился 28 октября 1947 года в городе Фрунзе. Народный поэт Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат государственной премии КР, доктор филологических наук, профессор.

Один из крупнейших русских поэтов Центральной Азии. Печататься начал с 1963 года. Автор 12 книг стихотворений и поэм, среди них «Купол неба», «Кочевье. Стихотворения и поэмы», «Прощание с журавлем», «Заложник», «Чужой алтарь».

Специалист в области компаративистики, теории и истории художественного перевода, стиховедения. Автор пяти монографий, более 300 научных статей и эссе. Читал лекции в университетах Европы, Азии.

Поэма «Рождение манасчи», первое значительное произведение об эпосе «Манас» в мировой литературе, вышла в переводе на французский язык («La naissance d’une barde-manastchi»).

Вячеслав Шаповалов занимается переводами и исследовательской деятельностью. Издано более 30 книг переводов кыргызской поэзии.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана, молодых художников из Оша, а также «Сны манкурта»;
  • в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало»;
  • «Галерея М» также приглашает на выставку кыргызских художников.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170943/
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