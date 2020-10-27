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Общество

Временно упростить порядок выплаты пособий по безработице предлагает Минтруда

Министерство труда и соцразвития вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства «Об оказании временной поддержки лицам, потерявшим работу из-за введения режима чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения и ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19».

Как отмечается в справке-обосновании, таким гражданам будут выплачивать временное ежемесячное пособие по безработице в размере 900 сомов в течение шести месяцев. Проектом предлагается утвердить Временное положение об упрощенном порядке выплаты пособий по безработице.

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«Предлагаемый проект поддержит примерно 38,5 тысячи лиц, осуществляющих регулярные взносы в Социальный фонд, но уволенных по причине экономического кризиса, вызванного COVID-19», — отмечается в документе.

В ведомстве отметили, что право на получение пособия имеют граждане, признанные в установленном порядке официальными безработными, при наличии суммарного страхового стажа не менее трех месяцев за последние 12 месяцев перед обращением в территориальное подразделение МТСР с момента введения режима чрезвычайной ситуации.

В настоящее время, размер действующего базового пособия по безработице составляет 300 сомов, которое устанавливается в процентном соотношении к стажу работы.

«Официально признанным безработным гражданам, которым ранее назначено пособие по безработице в условиях наличия непрерывного страхового стажа не менее 12 месяцев за последние 3 года, выплаты будут производиться в повышенном размере в течение действия Временного положения», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170935/
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