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Общество

В Бишкеке во время ночного рейда обнаружили семь подростков без присмотра

В Бишкеке во время ночного рейда обнаружили семь подростков без присмотра. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, рейд провели сотрудники Первомайского акимиата, инспекции по делам несовершеннолетних РУВД, управления социального развития.

Были проверены площадь Ала-Тоо, центральные улицы, интернет-клубы и другие заведения столицы. «Выявлено семь подростков без присмотра. С каждым ребенком и их родителями, опекунами проведена разъяснительная беседа», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что, согласно Закону КР «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», запрещается нахождение детей в ночное время без сопровождения взрослых в общественных местах с 22.00 до 6.00.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170918/
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