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Общество

23 подростка минувшей ночью доставлены в милицию в Ленинском районе Бишкека

В связи с повторной волной пандемии коронавируса в Кыргызстане и ростом количества заражений среди несовершеннолетних в Бишкеке милиция минувшей ночью провела рейд «Подросток-ночь», главной целью которого было выявление детей, в темное время суток находящихся на улицах города. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека

«По результатам рейда мы выявили 23 подростка, в неположенное время находившихся на улице без сопровождения взрослых. Одиннадцать из них были доставлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, остальные переданы родителям», — сказали редакции.

В милиции отмечают, что особое внимание при проведении рейда уделялось компьютерным клубам, недостроенным многоэтажным домам, супермаркетам и пунктам общественного питания. Со всеми выявленными подростками и их родителями сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170878/
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