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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Детсадам разрешили работать. На каких условиях

Детским садам в Кыргызстане при разрешении местного самоуправления и санэпиднадзора можно работать при нескольких условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, специалисты разработали инструкцию по возобновлению работ дошкольных образовательных учреждений после карантина в целях предотвращения распространения коронавируса:

  • согласно порядку устава дошкольных образовательных учреждений, они могут традиционно работать 3, 10, 24 часа;
  • можно открыть краткосрочные группы (3 часа) при согласии родителей (при наличии образовательного компонента);
  • разрешено вести работу дежурных групп, если слишком мало детей;
  • открыть группы для детей разных возрастов, возобновить деятельность.

Педагоги, воспитатели и их помощники, медицинские работники, методисты и директора каждого детского сада прошли онлайн-обучение по работе учреждений в условиях COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170874/
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COVID-19. Детсадам разрешили работать. На каких условиях