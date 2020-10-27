В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 380 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 380 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 67 человек, Оше — 29, Чуйской области — 34, Ошской — 86, Таласской — 11, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 41.

За весь период выздоровели 48 тысяч 223 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.