В Кыргызстане за сутки выявили 568 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 159 случаев, Оше — 29, Чуйской области — 56, Ошской — 17, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 120, Баткенской — 129, Таласской — 16.

С марта в республике зарегистрировали 56 тысяч 738 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.