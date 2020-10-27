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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 568 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 56 738

В Кыргызстане за сутки выявили 568 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 159 случаев, Оше — 29, Чуйской области — 56, Ошской — 17, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 120, Баткенской — 129, Таласской — 16.

С марта в республике зарегистрировали 56 тысяч 738 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170863/
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