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Общество

ФОМС оплатил почти 2 миллиарда сомов за лечение пациентов из уязвимых групп

За девять месяцев Фонд ОМС выплатил стационарам 1 миллиард 839 миллионов 800 тысяч сомов за лечение пациентов социально уязвимых категорий населения. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

По ее данным, всего за этот период было 294,7 тысячи пролеченных случаев.

«Социально уязвимая категория населения при наличии направления семейного врача на госпитализацию может получить плановую стационарную помощь без внесения сооплаты (бесплатно), но не более двух плановых госпитализаций в год (за исключением детей в возрасте до 6 лет)», — отметили в ФОМС.

С перечнем категории граждан, имеющих право на бесплатное получение медико-санитарной помощи по клиническим показаниям основного заболевания на стационарных уровнях, можно ознакомиться на сайте ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170862/
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