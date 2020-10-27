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Общество

В Бишкеке задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилями. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.

«В милицию с заявлением обратился бишкекчанин. По его словам, 15 августа этого года малознакомый мужчина по имени Т., войдя в доверие его сестры, обманул ее. Обещая продать автомашину марки «БМВ Х5», он взял у женщины 5 тысяч долларов и скрылся», — сообщили в УВД.

37-летний подозреваемый задержан оперативниками четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие считает, что это не единичный случай, и пострадавших может быть больше.

пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0551102180, 0702106020 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170847/
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