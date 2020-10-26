Камчыбек Ташиев поздравил бойцов «Альфы» с 28-летием образования спецназа

Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников антитеррористического подразделения «Альфа» ГКНБ с 28-летием образования группы. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Председатель ГКНБ отметил, что бойцам спезназа всегда уделялось особое внимание, так как на их плечи возложена важнейшая задача по пресечению террористических проявлений во благо обеспечения национальной безопасности страны», — говорится в сообщении.









Сотрудников спецназа поощрили ведомственными наградами. Руководству ГКНБ была продемонстрирована боевая подготовка бойцов спецназа, боевая техника, оружие и специальные средства, которые используются в различных контртеррористических операциях. Также Ташиев ознакомился с условиями несения службы и быта сотрудников спецназа.

Напомним, ССН «Альфа» ГКНБ КР была образована 27 октября 1992 года.