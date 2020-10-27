Генпрокурору рассказали о затягивании судебных разбирательств и кредитах граждан

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев принял ряд граждан с требованиями различного характера. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что в ходе беседы даны разъяснения по вопросам затягивания судебных разбирательств, упущения при расследовании уголовных дел, споров вокруг недвижимого имущества, роста процентов по кредитам в период пандемии.

«Глава надзорного органа потребовал от прокуроров в соответствии с законом принять решение по доводам, указанным в заявлениях. Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры», — заверили в надзорном органе.