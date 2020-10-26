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Общество

В мэрии Бишкека рассказали, где дети могут получить психологическую помощь

В мэрии Бишкека отметили, что в каждой столичной школе есть служба психологической помощи, куда могут обратиться за помощью дети, родители, учителя.

«Если вы не можете найти общий язык с ребенком во время выполнения заданий, то у нас также работает городская мобильная психологическая помощь педагогов при управлении образования столичной мэрии. Наши специалисты-педагоги готовы прийти к вам на помощь», — отметили в мэрии.

  • Первомайский район: 0312612340, 0705652987 (для сообщений в WhatsApp);
  • Ленинский район: 0312610092, 0777838650 (для сообщений в WhatsApp);
  • Октябрьский район: 0312610091, 0552261965 (для сообщений в WhatsApp);
  • Свердловский район: 0312610091, 0222854044 (для сообщений в WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170820/
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