В мэрии Бишкека рассказали, где дети могут получить психологическую помощь

В мэрии Бишкека отметили, что в каждой столичной школе есть служба психологической помощи, куда могут обратиться за помощью дети, родители, учителя.

«Если вы не можете найти общий язык с ребенком во время выполнения заданий, то у нас также работает городская мобильная психологическая помощь педагогов при управлении образования столичной мэрии. Наши специалисты-педагоги готовы прийти к вам на помощь», — отметили в мэрии.