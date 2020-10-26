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Общество

Пакистанец незаконно ввозил своих сограждан для работы на территорию Кыргызстана

Пакистанец незаконно ввозил своих сограждан для работы на территорию Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, гражданин Исламской Республики Пакистан путем оформления соответствующих документов в государственных органах пригласил граждан указанной страны на территорию республики для осуществления трудовой деятельности.

Однако по прибытии их в Кыргызстан трудовые договоры были рассторгнуты, и в соответствии с нормами Закона КР «О внешней миграции» не были предприняты меры по аннулированию виз и разрешений на работу. Тем самым были оказаны услуги для незаконного перемещения граждан Пакистана по территории КР.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 122 «Организация незаконной миграции» Кодекса о проступках.

На данный момент собранные материалы будут направлены в суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170812/
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