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Общество

В Чуйской школе-интернате высаживают 10 тысяч саженцев малины

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН высаживает 10 тысяч саженцев малины в Чуйской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в организации.

«Доступность вкусной, безопасной и питательной пищи имеет фундаментальное значение для улучшения питания в школах. Учитывая сегодняшние реалии, мы должны укреплять иммунную систему школьников и растить здоровые поколения. Обучение тому, что включает в себя здоровое питание и привычки правильного питания должно начинаться как можно раньше, с юного возраста», — отметили в ФАО ООН.

Для посадки выбрали особый сорт малины — «Шапка Мономаха». Плод содержит различные полезные элементы, такие как витамины C и B, марганец, калий, кальций, фолиевая кислота, магний, медь и железо, которые способствуют укреплению иммунной системы и положительно влияют на полноценное физическое и умственное развитие детей.

«Это не только способ сделать школьное питание более питательным и разнообразным, но и хороший инструмент для детей, позволяющий совершенствовать личностные качества, такие как забота и ответственность, а также приобрести садоводческие навыки, принимая участие в уходе за пришкольным садом», — проинформировали в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170808/
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