В Бишкеке 27 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День уменьшился до 10 часов 30 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Токтогула, Суюнбаева, Сыдыкова;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (14-16-я улицы, улица Чортекова);

9.30-15.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я, 8-я улицы);

9.30-14.00 — улица Огонбаева, 222;

9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2» (участки 207-259);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, 33-35, Профессора Зимы);

9.00-14.00 — отрезки улицы Киевской;

14.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мыскал);

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улица Гагарина), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Орто-Арык);

13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 1, 2, 5, 6, 26/1, 26, 28.

Памятные даты

Верховный совет Кыргызстана избрал Аскара Акаева первым президентом республики

Фото из интернета. Аскар Акаев

27 октября 1990 года Аскар Акаев избран на должность президента Киргизской ССР, которая учреждена Верховным советом республики.

В 1991 году он победил на президентских выборах, став всенародно избранным президентом.

В Кыргызстане образовано подразделение «Альфа»

Фото из интернета

Специальное подразделение антитеррора Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики образовано 27 октября 1992 года.

Отделение находилось на особо секретном «нелегальном» положении. Члены группы использовали документы прикрытия и жили на конспиративных квартирах. В лицо бойцов знали единицы, даже родственники спецназовцев не догадывались, где служат их близкие.

За время существования проведено свыше 300 спецопераций по пресечению террористической и преступной деятельности. Саперы «Альфы» провели свыше 200 боевых разминирований.

Состоялась первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс»

Фото из интернета. Статуэтка кинопремии «Ак Илбирс»

Первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс» состоялась 27 октября 2012 года.

Основной целью ежегодной кинопремии «Ак Илбирс» является улучшение качества производимой кинопродукции в Кыргызстане, а также создание стимула для дальнейшего развития методом отбора самых лучших работ по утвержденным комиссией номинациям.

Премия присуждается при поддержке Союза кинематографистов КР, общественного фонда «Айтыш» и Фонда развития кино.

Всемирный день аудиовизуального наследия

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи.

Аудиовизуальная история Кыргызстана хранится в Центральном государственном архиве кинофонофотодокументов.



Люди, которые меняли мир

Родилась блокадница Ленинграда Прасковья Ильина

Родилась 27 октября 1913 года. Прошла Великую Отечественную войну, участвовала в снятии блокады Ленинграда. Прасковья Ильина — обладательница множества медалей и наград.

Умерла 10 января 2014 года в Оше.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана, молодых художников из Оша, а также «Сны манкурта»;

в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало»;

«Галерея М» также приглашает на в ыставку кыргызских художников.

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